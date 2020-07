Guingamp : Test positif au coronavirus pour un membre du staff technique

Un membre du staff professionnel a été testé positif au COVID 19.

Le Club travaille en étroite collaboration avec l’ARS Bretagne pour la mise en place des procédures et protocoles adaptés à cette situation.

Les activités du groupe pro sont suspendues.

— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) July 26, 2020

Le groupe pro provisoirement à l’arrêt

Le coronavirus continue de frapper l’En Avant Guingamp. Alors que, ce jeudi, le quotidien régional Ouest-France a annoncé qu’un joueur du club a été testé positif au coronavirus, provoquant la fermeture pendant une journée du centre d’entraînement du club, et immédiatement mis à l’isolement tout comme le préparateur physique avec lequel il a récemment travaillé, un autre cas a été dépisté. Via son compte Twitter officiel, l’EAG a confirmé qu’un membre de son staff technique a récemment été testé positif au coronavirus.Une annonce qui n’est pas sans conséquences sur les activités du club de Ligue 2, qui doit disputer le 1er août prochain son premier match amical sur la pelouse du Stade de Roudourou face à un autre club de la deuxième division, Niort. L’EAG a également confirmé être « en étroite collaboration » avec l’Agence Régionale de Santé afin de mettre en place « des procédures et protocoles adaptés à cette situation ». Face à cette situation et pour éviter une propagation du coronavirus au sein de l’effectif guingampais, le club breton a confirmé que « les activités du groupe pro sont suspendues » jusqu’à nouvel ordre. Le lancement de la campagne de matchs amicaux de l’EAG est ainsi remis en question.