Furlan peut-il mener Auxerre à la Ligue 1 ?

Jean-Marc Furlan est-il prêt à passer la cinquième ? Recordman des montées en Ligue 1 avec quatre accessions: Troyes en 2005, 2012 et 2015, puis Brest en 2019, le technicien aborde sa troisième saison à la tête de l’AJ Auxerre. Un exercice qui sied bien à l’ancien Troyen, qui sait tirer le meilleur de ses effectifs après un cycle de trois ans. « « Moi, on me l’a dit clairement : "T’as trois ans, il faut la L1. Et si t’as pas la L1 au bout de trois ans, ce sera un autre". Cela, je l’ai compris. Le challenge, il est clair », explique le coach dans les colonnes de L’Yonne Républicaine.

Mais n’attendez pas pour autant de voir l’expérimenté entraîneur crier ses ambitions de L1. Non, et c’est une tradition dans l’Yonne, pour le moment, c’est le maintien. « Il ne faut pas oublier qu’hormis la saison passée, que l’on a terminé à la 6e place, Auxerre joue le maintien depuis 7/8 ans, note Furlan, sur le plateau de La chaîne L’Equipe. Moi, le président m’a dit: "Prends les points, et on verra ensuite". Je dois d’ailleurs dire qu’à chaque fois que j’ai accédé à la Ligue 1, je jouais le maintien en début de saison. » Un discours de façade ? Oui et non.

Un effectif réduit

Car si l’AJA espère retrouver un jour l’étage supérieur, quitté en 2012, la crise sanitaire est passée par là, et l’effectif bourguignon n’est pas très étoffé, notamment pour faire face aux belles armadas de Dijon, Toulouse ou du Paris FC. « La crise économique actuelle ne nous permet pas de faire progresser l’effectif, confirme le coach auxerrois. Mais le football est imprévisible, et le plus important est le groupe que l’on va construire, et sa progression tout au long de la saison. Mais il est vrai que pour le moment, le groupe tourne autour de 20 joueurs. » Un effectif un peu court, au sein duquel les jeunes vont devoir faire leur place, notamment après le départ Mickaël Le Bihan vers Dijon.

Si le buteur doit bientôt être remplacé par Gaëtan Charbonnier, qui doit arriver libre de Brest, l’AJA ne devrait pas animer la colonne mercato durant le mois d’août, notamment en raison de son interdiction de recrutement à titre onéreux. Reste alors le travail… malgré l’impatience des supporters. « Je comprends que les supporters puissent crier "Nous, on veut la L1" parce qu’un supporter, c’est un supporter. Mais plus tu réclames la L1 et moins tu l’as, alors ferme ta gueule, conclut Jean-Marc Furlan. Prends plutôt du plaisir sur les matchs, construis une identité, prends 42 points le plus tôt possible et si tu les as en décembre ou en janvier alors là tu peux dire "Je vais là-haut". Les deux clubs qui montent cette année, comme par hasard, rêvaient de cela, mais ne le criaient pas sur tous les toits. »