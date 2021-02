Coupe de France : Neymar titulaire contre Caen avec le PSG, pas Mbappé

Le PSG n'a pas forcément l'occasion d'effectuer une grande rotation face à Caen, ce mercredi soir dans l'optique des 32èmes de finale de la Coupe de France. Le club francilien doit composer avec de nombreux absents (Di Maria, Verratti, Navas, Dagba et Bernat notamment). Ainsi Mauricio Pochettino a pris quelques décisions. Pour ce match contre le onzième de Ligue 2, le technicien argentin alignera Neymar en tant que titulaire, aux côtés de Julian Draxler et Moise Kean. Kylian Mbappé prendra place sur le banc des remplaçants, à six jours du match face au Barça en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.



En face, Pascal Dupraz, a lui déjà confié ses ambitions et espère ne pas prendre de raclée. "Il n'y a pas de complexes à nourrir. Il y a juste la pression de prendre une fessée", avait-il expliqué en conférence de presse d'avant-match. Le technicien a aligné une équipe pour tenter de créer un exploit face au PSG. Sur le plan offensif, un duo composé par Jessy Pi et Yacine Bammou sera là.



La composition de Caen : Péan – Beka Beka, Weber, Vandermersch – Yago, Lepenant, Pi, Fouda –Bammou, Traoré, Gioacchini.



La composition du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Diallo, Bakker - Danilo, Paredes - Sarabia, Draxler, Neymar - Kean.