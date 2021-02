Coupe de France : Les réactions après Auxerre-Marseille

Bamba Dieng. Plus qu'un simple succès, le club phocéen a brisé sa mauvaise série car, jusqu'alors, il restait sur sept matches sans succès toutes compétitions confondues. Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire de Marseille, a exprimé son sentiment en conférence de presse.

Larguet est heureux de "renouer avec une victoire"

"La qualification est la bienvenue vu la période que l'on vit. On est dans le dur, il n'y a pas une grande qualité de jeu. En revanche, il y a une grande solidarité jusqu'au bout, une grosse débauche d'énergie, on a vu des garçons aller jusqu'au bout des efforts. Il y a aussi la satisfaction de voir Dario Benedetto marquer un but, ça faisait un moment que ça ne lui était plus arrivé. Je retiens aussi l'entrée du jeune Dieng qui a conclu à la fin. Auxerre est une belle équipe, très joueuse, qui a su maîtriser le jeu. Je suis satisfait de renouer avec une victoire", s'est-il réjoui.