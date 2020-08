Coronavirus : La LFP dévoile le protocole sanitaire pour la L1 et L2

Le championnat de France ressemble presque à un cas particulier, en comparaison à ses voisins européens. En effet, la Ligue 1 s'était arrêtée sans reprendre le cours de son exercice 2019-2020 dans le football du temps du covid-19 sur le plan du championnat national. Au contraire de la Bundesliga, de la Liga, de la Serie A et de la Premier League donc, même si la France a pu voir le déroulement de la finale de Coupe de France (remportée par le PSG face à Saint-Étienne) et celle de Coupe de la Ligue (gagnée par le club francilien contre l'OL).

La LFP veut une grande rigueur pour le protocole

La Ligue 1 et la Ligue 2 vont reprendre le 21 août prochain avec une jauge de spectateurs fixée à 5 000 personnes, et ce mardi la LFP a dévoilé le protocole sanitaire pour les championnats, dans un document long de 33 pages. Ainsi,chaque club devra nommer un référent Covid-19. Chaque personne présente à l'intérieur du stade se devra de respecter la distanciation sociale ainsi que les gestes barrière, sans oublier d'arborer un masque.



En ce qui concerne les joueurs et les membres des staffs, les clubs devront réaliser des tests entre 96 et 72 heures avant les rencontres. Un examen sera également opéré lors des jours de matchs dans l'optique de relever de possibles symptômes. La LFP n'a, par ailleurs, pas la moindre ambition de laisser trop de liberté aux différents acteurs car l'instance pourra "donner match perdu à l’équipe n’ayant pas remis le document le jour du match au délégué". De quoi inciter les clubs à respecter le mieux possible le protocole.