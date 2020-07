C'est une triste nouvelle qui a été annoncée par le Sporting Club de Bastia, ce dimanche matin. Véronique Antonetti, épouse de l'entraîneur français Frédéric Antonetti, s'est éteinte des suites d'une maladie grave. Aujourd'hui manager général du FC Metz, l'ex-entraîneur de Bastia avait permis au club lorrain de retrouver l'élite avant de se mettre en retrait pour rester au chevet de sa compagne. Son adjoint Vincent Hognon avait pris les commandes de l'équipe, depuis.

⚫️ Le SCB a appris avec tristesse la disparition de Véronique Antonetti, épouse de notre ancien entraîneur Frédéric Antonetti et tante de notre recruteur Pierre-Paul Antonetti.

Le Président du FC Metz Bernard Serin, l’ensemble des dirigeants et du personnel du Club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à Frédéric Antonetti, ses enfants, sa famille et ses proches.