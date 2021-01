Bayo, une chanson pour l'Auvergnat

Jeunes Auvergnats talentueux, le Clermont Foot est fait pour vous ! C'est Mohamed Bayo qui le prouve. Et Robert Malm qui approuve : "Il est un exemple pour mal de gamins du cru qui veulent passer les étapes comme il faut et qui hésitent. C'est un pur Clermontois, il est arrivé à l'âge de six ans et a connu toutes les catégories jusqu'au centre de formation. Il n'y a pas que Lyon ou Saint-Etienne dans le secteur, alors que c'était moins vrai il y a plusieurs saisons. C'est un porte-drapeau formidable pour le club." A 22 ans, Mohamed Bayo a su prendre les bonnes décisions en allant chercher du temps de jeu, il y a deux ans, à Dunkerque.





"Beaucoup ne veulent pas descendre d'une division, il a été intelligent, reprend notre consultant. Pour avoir connu le National, ce n'est évident ni d'y être, ni d'en revenir. Il a été suffisamment mature pour prendre de l'expérience et ainsi postuler en tant que titulaire à Clermont. Il n'a pas hésité à quitter son cocon. Soit tu sombres par mal du pays, soit tu te concentres et tu sais que tu y vas pour progresser. Il bosse, il est à l'écoute. Dunkerque a été un tremplin, d'ailleurs ils auraient bien aimé le récupérer." Sauf que les Clermontois, qui n'ont pas leur pareil pour déceler les talents - comme ils l'ont très largement prouvé durant ces dernières années (Adrian Grbic, Ludovic Ajorque, Adrien Hunou, Romain Alessandrini...) -, avaient bien pris soin de seulement le prêter.



Notre spécialiste Ligue 2 conclut : "Jordan Tell devait être l'attaquant n°1, mais il s'est blessé et Mohamed Bayo a su saisir sa chance. Huit buts, dont un seul sur penalty, et trois passes décisives : c'est pas mal du tout ! Il pèse aussi sur le jeu, il fatigue les défenses. Il sait presque tout faire, c'est un bon point de fixation pour ses partenaires, il tient le ballon et des garçons comme Jim Allevinah, David Gomis, Jodel Dossou ou les latéraux Akim Zedadka et Vital Nsimba en profitent. Malgré son gabarit, il est plutôt véloce et puissant sur ses appuis, tout en étant altruiste. Il peut faire jouer, il sent bien les coups, toujours présent dans la surface." Et si le deuxième buteur du championnat était enfin celui qui faisait monter sa ville parmi l'élite ?

Mohamed Bayo est le joueur de @ligue2bkt ayant réalisé le plus de tirs (49) depuis le début de saison 👊🔴🔵



Mais ce n'est pas tout... Il domine également le classement des tirs cadrés (23), devançant le meilleur buteur du championnat, Mickael Le Bihan #precision 🎯 pic.twitter.com/xxqMSyhV6m

— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) December 31, 2020