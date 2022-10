Auxerre et Brest occupent respectivement la 16eme et la 19eme place au coup d’envoi. Des débuts de saisons extrêmement compliqués, illustrés par le nombre de buts encaissés par match de part et d’autre : 2,4 pour Auxerre, 2,3 pour les Bretons. Il a fallu attendre la 21eme minute de jeu pour voir la première occasion de cette rencontre. Une frappe non-cadrée de Birama Touré à l’entrée de la surface. Quelques minutes plus tard, Sinayoko a fait se lever le Stade de l’Abbé Deschamps après un superbe enchainement dans la surface. Sa frappe puissante va s’écraser sur la barre transversale de Marco Bizot, pour la plus grosse occasion de cette première période. Pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent dans cette partie, avec seulement deux frappes cadrées après 45 minutes.

Auxerre égalise en toute fin de match

A peine sept minutes après la pause, Auxerre s'est tiré une balle dans le pied sur une action anodine. Jeanvier est venu marcher sur la jambe d’un Brestois et écope d’un deuxième jaune. Brest va parfaitement en profiter un quart d’heure plus tard avec le premier but sous le maillot brestois d’Islam Slimani. L’Algérien a profité d’un ballon mal dégagé à l’entrée de la surface auxerroise pour ajuster une frappe au sol. Costil est masqué et n'a pu que la repousser (0-1, 64eme). 20 minutes plus tard, nouveau tournant. Un tirage de maillot d’Hérelle dans la surface et l’arbitre a sifflé un penalty. Niang a égalisé pour Auxerre avec une frappe au centre du but et redonne l’espoir à Auxerre (1-1, 86eme). Plus rien à signaler dans cette rencontre, Auxerre enchaine ainsi un cinquième match sans victoire, le sixième pour Brest. Les Auxerrois se déplaceront sur le terrain de Clermont le week-end prochain. Brest jouera au même moment un derby face à Lorient à domicile.