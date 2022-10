Algérie : Un ex-Espoir de l’OM envoie un message

Ex-grand Espoir (déçu) de l'Olympique de Marseille, Bilal Boutobba a su se relancer à Niort depuis deux ans après des échecs au FC Séville et à Montpellier. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives cette saison, le milieu offensif a accordé un entretien au blog Maghreb FC de L’Equipe. Parmi les sujets abordés, l'avenir international de celui qui a porté les couleurs françaises des U17 aux U20. Le joueur de 24 ans ne dirait pas non au pays de ses ancêtres.

Boutobba : « J'aimerais jouer avec l'Algérie »

« J’aimerais jouer avec l’Algérie, a confié Bilal Boutobba. Depuis la Coupe du monde 2014 où je les ai vus au Mondial, j’ai accroché avec la sélection. Là, l’élimination face au Cameroun pour le Mondial, j’en ai pleuré, j’étais dégoûté, je n’en revenais pas… Ce pays, je le connais. J’y suis allé régulièrement comme enfant à Annaba et à Souk-Ahras. Ça reste des souvenirs forts. Mon lien familial est fort. Si un jour, je peux porter ce maillot, cela sera une grande fierté. »

Supporters et observateurs n'ont en tout cas pas attendu son éventuelle convocation par les Fennecs pour comparer Bilal Boutobba à leur capitaine, Riyad Mahrez. Interrogé à ce sujet, le maître à jouer des Chamois Niortais n'esquive pas la question. « Notre registre n’est pas totalement le même. C’est plus dans les petits espaces que je peux ressembler au capitaine de l’Algérie. Enfin en Ligue 2, tout le monde m’appelle Mahrez », lâche Bilal Boutobba, amusé.