Belaili n’oublie pas d’où il vient

Beaucoup de critiques ont été émises récemment sur Youcef Belaili suite à son départ du Stade Brestois. Ses supposés dérapages dans le Finistère ont été très relayés dans les médias. Mais en sera-t-il autant en ce qui concerne les gestes admirables que le Fennec peut faire ?(surnom du club Oranais). C’est ce qu’a révélé Omar Belatoui, ancien international algérien et qui s’occupe aujourd’hui de cette formation. « On a parlé ensemble et il m’a dit qu’il va faire don de cette somme. On n’a pas encore reçu l’argent, mais ce n’est qu’une question de temps. Il y a rien de surprenant à cela. Youcef est un enfant de Mouloudia et il reste très attaché au club », a-t-il déclaré à la chaine El Heddaf TV.Belaili était pressenti récemment pour retourner dans son pays, avec un intérêt évoqué à son endroit par le CR Belouizdad. Finalement, il a fait le choix de continuer en France. « Afin de rester au plus haut niveau et continuer à montrer mes qualités », avait-il expliqué récemment dans un entretien à Canal+.