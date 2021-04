Après la période de trêve internationale, l'OL replongera dans le pain quotidien de la Ligue 1, avec un déplacement à Lens, samedi soir lors de la 31ème journée (21 heures). Un match lors duquel l’erreur sera interdite pour la formation de Rudi Garcia, d'autant plus que le PSG et Lille, les deux premiers, vont s'affronter au Parc des Princes, quelques heures plus tôt (17 heures). Situé troisième, à 3 points derrière, le club rhodanien devra gagner, selon son entraîneur.

"C’est très important pour nous de gagner avec ce PSG-Lille. C’est primordial. Il faut regarder devant, chasser les deux équipes. Il n’y a plus de relâchement. Le maître mot sera d’en faire plus, jusqu’au bout et dans le même match. On a quelque chose de très grand à jouer cette saison, comme la place en Champions League et la Coupe de France. Je serai très attentif à ce que chacun donne le meilleur de soi-même. Quand un est fatigué, il a tout intérêt à le dire pour se faire remplacer. La décision peut venir du banc de touche. On doit faire appel au groupe", a prévenu Garcia en conférence de presse, ce jeudi. Il ne pourra pas compter sur Djamel Benlamri (souci musculaire) et Houssem Aouar (douleur aux adducteurs).

"Quand il parle, c'est toujours utile"

Le coach de l'OL a eu quelques mots à l'adresse de son président, Jean-Michel Aulas, élu meilleur président du football français par France Football. "On discute beaucoup avec le président. Il a une expérience incroyable en termes de management. Quand il parle, c’est toujours utile. Il est précis, concis. Il est premier dans les classements des présidents. C’est la reconnaissance de quelqu’un de brillant, de talentueux. Il a vécu des moments importants avec le club et il est capable de le transmettre aux joueurs" a valorisé Garcia. Alors que ce dernier sera en fin de contrat en juin prochain, le président de l'OL avait évoqué son cas il y a peu : "Ce serait maladroit de ne pas dire que le titre en Ligue 1 ne serait pas important dans la décision. Mais cela ne sera pas l'élément déterminant. Ni dans un sens ni dans l'autre", avait notamment jugé Aulas.