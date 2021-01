En conférence de presse, ce vendredi, Mauricio Pochettino a pu dire tout le bien qu'il pensait après ses premiers moments à Paris en tant qu'entraîneur. Tenue en échec contre l'AS Saint-Étienne, mercredi (1-1), son équipe tentera de rebondir, samedi soir face à Brest (21 heures). "Ce sera une joie de retrouver le Parc des Princes. On en parlait avec certains joueurs, nos femmes, le staff et tout le monde. Cela fait cinq jours qu'on est au club et on a l'impression d'être là depuis un an. Retrouver le Parc des Princes sera un moment spécial, même si les supporters manqueront beaucoup", a jugé le technicien argentin, donnant aussi quelques nouvelles de Neymar, forfait pour la rencontre face au club breton : "On va évaluer sa blessure. Il y a un suivi qui est fait par le staff médical. Ils feront le bilan et on fera le point pour qu'il soit disponible le plus vite possible."

Le 4-2-3-1 accepté par les joueurs d'après Pochettino



Connu pour son appétence à changer souvent de système au cours d'une rencontre, l'ancien entraîneur des Spurs a évoqué le 4-2-3-1, un schéma qui semble au goût des joueurs. "Nous sommes contents que les joueurs se rendent disponibles et acceptent cette manière de jouer. C'est sûr qu'avec peu de temps certaines choses peuvent être meilleures, mais nous sommes contents de l'état d'esprit des joueurs et nous savons qu'avec le temps nous pourrons développer et améliorer cette animation. Dans les prochains jours, d'autres joueurs vont aussi revenir et cela donnera d'autres solutions", a clamé le natif de Murphy.



Enfin, Pochettino a abordé l'état de forme de Kylian Mbappé, qui avait livré une prestation décevante, mercredi contre l'ASSE. Plutôt optimiste, le coach a émis un certain espoir pour une possible amélioration : "Il a un très bon état d'esprit. C'est le meilleur buteur de Ligue 1 (12 buts en 14 matchs). On espère qu'il pourra prendre du plaisir et avoir vite un rendement qui lui permettra de développer toutes ses capacités."