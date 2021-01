Kylian Mbappé commence 2021 comme il a terminé 2020, avec des difficultés. Gêné à la cuisse, le joueur du PSG ne parvenait pas à retrouver son niveau. Mais malgré des vacances et un changement d'entraîneur, il n'est toujours pas en grande forme. Pour un joueur d'un tel prestige et avec autant de talent, ses statistiques lors du match face à Saint-Etienne (1-1) mercredi soir sont plutôt décevantes. Ainsi, Mbappé n'a pas réussi grand chose.

Même pas ses duels puisqu'il en a remporté que trois... sur treize ! Pareil au niveau des dribbles, avec seulement deux dribbles réussis sur sept. Et, au final, il a totalisé vingt ballons perdus ! Cette performance de l'international français est bien loin de celles que l'on peut attendre de sa part. Seule réussite du match pour Mbappé, cette avant-dernière passe sur le but de Moïse Kean, qui a rapidement égalisé contre les Stéphanois. S'il reste le meilleur buteur de Ligue 1 pour cette saison 2020-2021 avec 12 buts à son compteur, le club de la capitale et ses supporters attendent bien plus de l'ancien Monégasque.

Un soutien de taille



Néanmoins, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. En conférence de presse d'après-match, interrogé sur le match de son numéro 7, l'Argentin n'a pas hésité à le défendre : "Il a montré une bonne attitude. Je suis sûr qu'il doit s'améliorer, comme nous tous". Bien sûr, il admet que Mbappé "pouvait faire mieux". Tout juste arrivé, Pochettino se montre donc compréhensif, et ne met pas (encore) trop la pression sur ses joueurs : "Ce n’est que le début et nous sommes arrivés il y a trois jours mais je suis content de l’attitude générale". En bref et selon les mots du technicien argentin, c'est toute l'équipe parisienne qui a besoin de s'améliorer. Mais pour Mbappé comme pour d'autres, le temps presse.

Pochettino attend plus de Mbappé :