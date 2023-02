A l'aube de la réception du Toulouse Football Club, Christophe Galtier était face à la presse afin d'y évoquer plusieurs sujets importants du moment : Kylian Mbappé, le système tactique mais aussi la combativité de ses joueurs.

A propos de Kylian Mbappé

L'ancien entraîneur du LOSC et de l'OGC Nice a donné de plus amples informations à propos de l'absence de Kylian Mbappé.

"Il sera absent à peu près trois semaines. Est ce que c'était évitable? On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs avec beaucoup d'internationaux, il y a des blessures. On est malheureux pour Kylian, mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d’une saison. Je pense qu'on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Après ces deux matchs après la Coupe du monde, il a eu 12 ou 13 jours, il a eu un retour progressif. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque."

A propos du système tactique

Il a aussi évoqué ses potentielles difficultés à trouver le bon schéma tactique avec le PSG, en parlant aussi des nombreuses blessures et suspensions que subissent ses joueurs.

"Ca n'a pas pris de temps pour trouver le bon système tactique, avec un effectif au complet. Quelques fois les enchaînements de match créent de la fatigue, des suspensions, des blessures. L'organisation que j'avais mise en place face à Reims, j'ai vu qu'en Ligue 1 avec les joueurs à ma disposition, ça pouvait pas le faire, c'est pour ça qu'à la mi-temps on est passé en 4-4-2 en losange qu'on avait déjà essayé. Je ne tâtonne pas mais j'essaie de trouver la formule adaptée aux enchaînements de match. Mes joueurs ont besoin de repères et on voit qu'ils ont plus de repères avec un 4-4-2 en losange ou à trois derrière. "

A propos de la combativité

Christophe Galtier a aussi tenu à défendre ses joueurs concernant un potentiel manque d'implication.

"Non, c'est pas un manque de combativité, ce sont des joueurs qui sont sur un autre registre que ceux que j'ai pu avoir avant. J'ai des joueurs focalisés sur l'animation offensive, l'avant-dernière passe, la passe et le but. Là, il y a des absences, l'équipe aura un autre visage de par l'absence de Kylian et Ney, mais c'est comme ça. Après si vous pensez que je baisse les bras, pas du tout, et si vous pensez que les joueurs ne font pas d'effort, pas du tout. Et nous avons Leo qui a pris le match en main."