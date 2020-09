L’Olympique de Marseille a frappé fort dimanche soir en venant à bout de son grand rival. Au Parc des Princes, les Phocéens ont réussi pour une fois à garder leur cage inviolée, et à frapper avec efficacité aux avant-postes lorsqu’ils en ont eu l’opportunité. En somme, une prestation parfaitement négociée, au grand bonheur de leur entraineur André Villas-Boas.



« C'est une grosse joie. Je félicite les joueurs qui ont été énormes aujourd'hui, a lâché le technicien portugais en conférence de presse. On marque un deuxième but complètement valide et qui aurait plié la rencontre. C'est une victoire historique ! ».

« Un milliard et demi d’investis sans gagner la C1 »

Marseille ne l’avait en effet plus emporté contre Paris depuis neuf ans. C’est la fin d’une longue série. Tout en savourant ce réveil, Villas-Boas n’a pas manqué d’adresser un tacle aux Parisiens et à leurs dirigeants. « Il y a eu dix ans de domination pour le PSG, mais il y a deux phases dans le Classique. Avant et après l'arrivée du Qatar, qui a investi un milliard et demi. Ils veulent gagner la Ligue des champions, mais ils ne l'ont pas encore », a-t-il rappelé. Des propos qui risquent d’attiser un peu plus les braises avec l’ennemi juré.



Enfin, Villas-Boas a conclu en révélant le propos de sa discussion avec Thomas Tuchel après la rencontre. Là aussi, il s’est fait plaisir en remettant le coach allemand à sa place : « Tuchel m’a dit qu’il espérait que j’ai joué au loto avant le match. Je lui ai dit que j’espérais qu’il l’avait aussi fait pour l’Atalanta ».