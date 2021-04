L'Olympique de Marseille ne disposera pas de toutes ses forces vives lors de son déplacement pour affronter le Stade de Reims, vendredi soir dans l'optique de la 34ème journée de Ligue 1 (21 heures). En effet, Amavi, Rocchia, Sakai (blessés) ainsi que Caleta-Car, suspendu, ne pourront participer à la rencontre face à un club champenois qui enchaîne les matchs nuls en championnat (trois consécutifs) et verra son entraîneur, David Guion, partir au terme de la saison.



Florian Thauvin, lui, a été le thème central de la journée dans l'actualité brûlante de l'OM alors qu'il sera en fin de contrat en juin prochain et n'a pas prolongé. Dans son édition de ce jeudi, L'Equipe relate une possible altercation qui serait survenue mardi lors de l'entraînement avec Alvaro Gonzalez. Le média indique que le champion du monde 2018 n'aurait que peu apprécié de ne pas recevoir le ballon directement de la part de son coéquipier lors d'un exercice. Les deux joueurs en seraient presque venus aux mains, séparés par Jorge Sampaoli et plusieurs personnes avant que la situation ne prenne trop d'ampleur.

"On espère qu'il va continuer avec nous"

Ce jeudi, le technicien argentin s'est rangé en faveur d'une continuité de Thauvin sous le maillot de l'OM, c'est du moins son souhait. "Flo sort d'une année difficile, après une blessure importante qui l'a empêché de jouer pendant la saison 2019-2020 (à la cheville droite, ndlr). Du point de vue purement sportif, on espère qu'il va continuer dans le projet avec nous. Après, la décision se prendre entra le club et son agent", a expliqué le natif de Casilda en conférence de presse.



Le déséquilibre de l'équipe sous sa direction (9 buts encaissés en six matchs de Ligue 1 mais 12 marqués) est un sujet de préoccupation pour l'ancien sélectionneur du Chili, qui espère le régler sous peine de devoir atténuer ses ambitions. "Le nombre de buts encaissés me dérange. Quand on est une équipe qui domine, qui a plus le ballon que l'adversaire, il faut gagner. L'idée n'est pas d'encaisser des buts trop facilement. L'équipe doit être solide offensivement et défensivement. Si nous ne sommes pas préparés pour ça, avec le temps, le projet ne marchera pas."