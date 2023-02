Coup d'arrêt hier soir pour l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a encaissé sa première défaite de l'année 2023 hier en s'inclinant à domicile face à l'OGC Nice (1-3). Les hommes d'Igor Tudor ont notamment encaissé deux buts en première période face à des Aiglons très enthousiastes et joueurs. Tandis que le club phocéen a manqué de consolider sa deuxième place, laissant Lens revenir à hauteur et Monaco être à deux points derrière, le coach de l'OM a pris la parole devant les médias après le match et il a décidé d'endosser la responsabilité de la défaite. Comme relayé par RMC Sport, le Croate a eu des mots importants pour parler de ce coup d'arrêt.

Tudor accepte d'endosser la responsabilité de la défaite

"C’était un match difficile contre un adversaire avec des joueurs importants et qui est sur une bonne dynamique. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont poussé, ont créé et ont montré de la volonté. Je pense que la défaite est pour moi. On n’était pas assez bien aujourd’hui. C’est normal qu’on prenne des buts car notre façon de jouer implique qu’on concède des occasions. Mais pour moi, je ne crois pas qu'on ait concédé d'occasions assez pour prendre trois buts. Je pense aussi qu’en phase offensive, on s’est créé beaucoup plus d’occasions pour ne finir qu’à un seul but marqué. Mais c’est comme ça. Nice a gagné à Lens et aujourd’hui et traverse un bon moment. Maintenant, il nous faut oublier cette défaite et penser au prochain match. Il faut tourner la page parce qu’on ne peut gagner tous les matchs, sinon on aurait 120 points", a assuré le Croate devant les caméras. Touché mais pas coulé par cette défaite, Tudor va maintenant préparer du mieux possible le choc face au PSG en 8e de finale de la Coupe de France mercredi soir au Vélodrome.