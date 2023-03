La 28e journée de Ligue 1 a débuté hier soir avec un match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes du côté du Groupama Stadium. Les hommes de Laurent Blanc et ceux d'Antoine Kombouaré n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1 but partout et ce résultat n'arrange aucune des deux équipes. Mais alors que l'OL a réussi à obtenir un point grâce à son attaquant et capitaine Alexandre Lacazette, alors que Castello Lukeba avait inscrit un but contre son camp gag en début de match, Laurent Blanc n'a que peu goûté à la prestation de ses hommes. L'ancien sélectionneur des Bleus l'a fait savoir en zone mixte après le match, chargeant ses hommes suite à leur match décevant.

"I l faut respecter le jeu"

"Quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu. Quand vous faites le mauvais geste, vous êtes souvent puni. C’est ce qui nous est arrivé après une minute de jeu. On avait l’impression que les joueurs avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Si vous voulez jouer un football de haut niveau, si vous n’êtes pas sûr de votre technique, ce sera compliqué. (…) La 2e mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable. On est décevant. Je dis bien "on". Tout le monde m’a déçu ce soir. On n’a pas respecté le jeu. On a joué à l’envers. J’ai horreur qu’on ne respecte pas le jeu. Mais je ne suis pas plus énervé que ça", a balancé Laurent Blanc après le match, alors que l'OL est 10e de Ligue 1 et continue sa saison galère.