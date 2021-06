Champion de France avec Lille en mai dernier, Christophe Galtier a pris la décision de relever un nouveau défi, et s'est engagé en faveur de l'OGC Nice depuis lundi soir, avec un contrat de trois ans. Le natif de Marseille, qui avait un contrat jusqu'en 2022 avec le LOSC jusqu'alors, s'est montré conscient que son choix pouvait sembler surprenant, étant donné qu'il avait la possibilité de disputer la Ligue des Champions avec Lille, ce qui ne sera pas le cas à Nice, qui a terminé neuvième du dernier exercice de Ligue 1.

"Passer de la Ligue des Champions à Nice, ça peut interpeller"



"Il était clair dans ma tête, assez rapidement au cours de la saison, que j’allais quitter Lille et le LOSC quel que soit le résultat obtenu. À partir de ce moment-là, j’ai regardé les opportunités, les projets qui pouvaient m’intéresser, et j’ai rapidement pensé que le projet Ineos-OGC Nice pouvait me correspondre par rapport à ce que je sais faire, et ce que je veux faire. Passer de la Ligue des Champions à Nice, ça peut interpeller, mais je sais ce que je veux, je sais où je veux aller", s'est exprimé le technicien âgé de 54 ans lors de sa conférence de presse de présentation.





Affirmant ne pas avoir été motivé par l'aspect financier au moment d'effectuer son choix, Galtier a ensuite développé son propos : "À Nice, on ne va pas partir d’une feuille blanche, il y a une structure en place, un fort potentiel, on ne part pas de zéro. Pourquoi Nice ? Quand j’ai pris le relais d’Alain Perrin à Saint-Étienne, on a vu où était le club et ce que j’ai pu faire, pareil quand je suis arrivé à Lille. Peut-être que je suis ce type d’entraîneur-là."