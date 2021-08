C'est fait, Lionel Messi a vécu la première conférence de presse de présentation de sa carrière. Arrivé au Paris Saint-Germain, l'Argentin a répondu aux questions des journalistes venus lui poser leurs premières questions dans les entrailles du Parc des Princes. Messi a notamment évoqué Neymar, sa joie d'être à Paris et sa tristesse d'avoir quitté Barcelone.

Le PSG

« Je suis très excité par cette nouvelle étape et je suis très heureux d'être là. [...] Le PSG est une équipe faite pour remporter la Ligue des champions. Ils ont été très proches de la gagner. Je viens apporter es qualités et mon enthousiasme. Mon objectif est de pouvoir à nouveau soulever ce trophée. »

Neymar et Mbappé

« C'est un bonheur incroyable de pouvoir jouer avec eux. C'est fou de pouvoir partager mon quotidien avec ces joueurs. Je suis vraiment presser de m'entraîner avec eux. »

Départ du FC Barcelone

« Tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça a été très dur d'un côté. Ça a été rapide et émouvant. Je ne peux pas oublier tout ce que j'ai vécu là-bas. (...) Barcelone, c'est ma maison. »

Son plus gros challenge

« Ce changement de ville est mon plus gros challenge. C'est une nouvelle expérience, mais j'y suis prêt. J'ai des amis dans le vestiaire et ça va clairement m'aider à m'intégrer. Je suis motivé et enthousiaste. »

Premier match avec Paris ?

« Je ne sais pas. Je reviens de vacances et j'ai arrêté de jouer pendant un mois. J'ai rencontré l'entraîneur et l'équipe technique. Je ne sais pas quand je vais reprendre, ça dépendra des entraînements et de mon ressenti du moment. Il faudra aussi voir ce que l'entraîneur pensera de mon état de forme. »