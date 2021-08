Présent en conférence de presse, lundi soir, à la veille du match de son équipe face au Sparta Prague, en match retour de tour préliminaire de Ligue des Champions, l'entraîneur asémiste Niko Kovac s'est confié sur le dossier le plus chaud du football actuellement : l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Une arrivée pour laquelle le coach du club princier est très enthousiasmé.

"Super pour la Ligue 1"



"Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Si cela doit arriver, ce serait super pour la notoriété de notre championnat. Ce serait aussi encore plus dur pour les adversaires du PSG. Mais j'adore le voir jouer. Donc, j'aimerais bien que ça arrive et je crois que tout le monde en France devrait être heureux", a glissé Kovac en conférence de presse, évoquant aussi le match de son équipe ce mardi : éOn jouera à domicile, on mène 2-0, on les attend tout aussi agressifs, on sait qu'ils chercheront à marquer le plus rapidement possible. Mes joueurs ont besoin de se préparer à ce qui va venir. Mais nous faisons nous aussi un bon pressing. Ce sera de nouveau un match intéressant".