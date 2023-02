Mercredi soir, le Stade de Reims s'est imposé 4-2 contre le FC Lorient. Pourtant menés 2-0, les Champenois ont sorti la tête de l'eau grâce notamment à un triplé de Folarin Balogun, désormais meilleur buteur de Ligue 1. Après son but égalisateur dans les dernières secondes du match au Parc des Princes, l'attaquant prêté par Arsenal est toujours plus en confiance. Sa forme est à la plus grande joie de son entraîneur, Will Still, qui s'est montré très élogieux à son égard en conférence de presse. Les propos ont été rapportés par L'Equipe.

"On encaisse un premier but évitable et on se met encore plus en difficulté en étant laxiste en plein milieu du terrain sur le deuxième. Après, la force du collectif a encore fait ses preuves. On est capable, mentalement, de revenir face à une équipe qui mène 2 à 0 et qui est très bien organisée. On est resté patient et lucide dans nos choix et on mérite de repartir avec les trois points. On a montré la meilleure image de Reims.Quand on est mené, on ne change pas nos habitudes, on fait les choses dans l'ordre, on continue d'être bon et on est quand même capable de continuer à gagner. Balogun est incroyable... Il a une grande lucidité sur le penalty et ensuite, il met deux buts d'une qualité exceptionnelle. Ça montre l'attaquant et le personnage qu'il est. Il travaille énormément pour permettre à l'équipe d'être dans cette situation-là. C'est magnifique ! Même si l'ensemble des joueurs ont été performants."