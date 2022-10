L’OL s’est encore loupé en Ligue 1. Les Gones se sont inclinés à Lens dimanche soir (0-1), essuyant leur quatrième revers consécutif. Une défaite qui fait mal et qui forcément fragilise encore un peu plus leur coach Peter Bosz. Pourtant, ce dernier assure ne pas du tout être inquiet par rapport à son sort personnel.

Bosz fait comme si de rien n’était

Après la rencontre, il a été demandé au coach néerlandais s’il se sentait menacé après cette énième contre-performance. « Non, je ne le suis pas. Et vous ? », a-t-il lâché à son interlocuteur sur un ton calme. Relancé ensuite pour savoir si la situation de son club ne le rendait pas un tout petit peu inquiet, il a de nouveau répondu par la négative. Cela ressemble à la politique de l’autruche ou la méthode Coué. Toujours est-il que Bosz ne convainc pas grand monde. Ses joueurs semblaient d’ailleurs plus lucides au coup de sifflet final. Maxence Caqueret utilisait le terme « inadmissible » pour qualifier la série noire de son équipe, tandis qu’Anthony Lopes invitait tout le monde à « se mettre le c** par terre » lors des prochains matches.

Bosz sera-t-il encore là pour guider les Rhodaniens lors de ces sorties ? S’il venait à être débarqué, ça ne serait en tous cas pas une surprise. Au 21e siècle, à l’exception de Sylvinho, aucun coach de l’OL n’a fait pire sur le plan comptable que le Néerlandais. Et il faut remonter à 31 ans pour retrouver la trace d’une série de défaites aussi longue. Enfin, Lyon n’a plus affiché une défense aussi fébrile depuis 1983 (1,32 but/match).