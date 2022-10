Il avait déjà vu rouge la saison dernière, dès son troisième match avec le PSG à Lorient (1-1), avec deux jaunes en 45 minutes, puisqu'il était entré à la pause. Cette fois, le défenseur central espagnol a craqué à la 42e minute de jeu entre le Stade de Reims et le Paris SG, alors que, contre toute attente, le 17e de Ligue 1 faisait mieux que résister au leader du championnat et son équipe remaniée. Lancé dans la moitié de terrain parisienne, le milieu rémois Dion Lopy s'est fait reprendre par Marco Verratti de façon anodine, mais Pierre Gaillouste, l'arbitre de la rencontre, a alors estimé que l'Italien s'était rendu coupable d'une faute.

Pourtant étranger à l'action, Sergio Ramos est coupable de s'en mêler : il écope d'un carton jaune après quelques mots échangés avec l'homme au sifflet. Huit secondes plus tard, M. Gaillouste dégaine un carton rouge et exclut le champion du monde 2010, apparemment coupable d'insulte. L'incompréhension est totale dans le camp parisien. "C'est un problème non pas culturel mais de langage football", a plaidé Christophe Galtier. "Je suis persuadé que Sergio n'a pas voulu insulter l'arbitre, il a sorti une expression qu'on entend des centaines de fois par semaines sur les terrains. Ces paroles ne sont pas adressées à une personne, c'est une expression. Je crois que l'arbitre a manqué discernement et l'a pris pour lui", a poursuivi l'entraîneur parisien. Mais Galtier "n'arrive pas à l'expliquer, j'ai rarement vu Sergio surréagir comme ça, mais je ne suis pas convaincu que Sergio ait pété les plombs, il a simplement sorti une expression".

"C'est incroyable"

Au coup de sifflet signifiant la mi-temps, Danilo Pereira et Marquinhos rejoignent le rond central et font part de leur stupeur aux délégués de la rencontre. Le Brésilien en fait de même, quelques secondes plus tard, au micro de Canal+ Foot : "C'est incroyable, il faut que l'arbitre ait le contrôle du match. Je ne sais pas s'il a quelque chose de personnel contre nous... On ne peut pas s'approcher de lui, on ne peut pas lui parler." "Je ne sais pas ce qu'il a entendu, Sergio (Ramos) s'est approché de lui, il n'a pas aimé, il lui a mis un carton rouge", a poursuivi "Marqui". Dans la coursive du stade Auguste-Delaune menant aux vestiaires, c'est au tour de Kylian Mbappé de demander des explications aux arbitres... en vain. Alors que Verratti, très remonté, leur demandait: "Pourquoi vous faites les protagonistes (les importants, NDLR) ?" Avec cette 28e exclusion de sa carrière, la seconde sous le maillot parisien, Ramos a écourté une performance jusque-là prometteuse.

Il avait imposé son physique et son coup d'épaule face à Folarin Balogun (25e), avant de stopper les velléités rémoises d'Arber Zeneli (26e, 31e). Le PSG est ensuite passé à un système à quatre défenseurs et a conservé une relative maîtrise, malgré une fin de match tendue où les cartons ont plu (huit avertissements au total). "Il y a eu beaucoup de nervosité, je ne peux pas l'expliquer", a reconnu Galtier sur Canal Plus. "Des deux côtés, avec beaucoup de duels, d'accrochages, de discussions. Aucune des deux équipes n'a maîtrisé les événements." Ce carton rouge reçu par Ramos pourrait avoir un impact sur la suite de la saison du club de la capitale puisque l'international espagnol, recordman des cartons rouges reçus dans la longue histoire du Real Madrid, manquera, a minima, la réception de Marseille, le 16 octobre...