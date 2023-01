Samedi soir, l'AS Monaco a été tenu en échec par l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Malgré une excellente première mi-temps, les Monégasques ont été repris par un but d'Alexis Sanchez en début de deuxième période. L'entraîneur des joueurs de la Principauté a regretté que ses joueurs n'aient pas réussi à prendre un avantage plus considérable au score, notamment lors de la première période.

"Je n'ai pas revu les images. Avec une première mi-temps comme celle qu'on a faite, ça aurait pu être 0-2, 0-3, 0-4 si on avait été efficace. Tu sais qu'en deuxième mi-temps Marseille va revenir très motivé devant ses supporters. C'est difficile de gérer ça, de prendre un but dès les premières minutes, mais l'équipe grandit à gérer des situations comme celles-là. Neuf mois plus tôt, on ne serait pas resté dans le match. On doit être fiers de la personnalité qu'on a montrée. Quand tu vois les deux matches contre Marseille, ça pouvait être 6 points sur 6. Ça devait être 6 sur 6 (Monaco a perdu 3-2 le match aller). Mais ce n'est pas le cas, on doit regarder vers l'avant. On n'a pas été assez efficace en première mi-temps. Quand tu vois la totalité du match, on doit gagner ce match. On doit le tuer. Les grandes équipes, les grands joueurs, ils tuent un match comme ça."