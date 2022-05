"Avant les erreurs de l'arbitre, on était meilleurs, on avait le contrôle. Malheureusement on est pénalisés, on ne peut pas changer ça", a déclaré Sampaoli en conférence de presse. "On a déjà été pénalisés à Paris, et encore ici. Je crois qu'il faudrait uniformiser les critères pour que personne ne soit pénalisé comme on l'a été ce soir", a-t-il ajouté. L'OM a réclamé un penalty en première période sur une main de Moussa Dembélé dans la surface lyonnaise. Puis les Marseillais ont demandé à l'arbitre Anthony Gautier d'annuler le premier but lyonnais pour une faute de Dembélé sur Pau Lopez. "J'essaie de prendre le ballon et il me marche sur le bras. C'est une faute à 100%. Je vais dire à l'arbitre +regarde mon bras+", a de son côté raconté Pau Lopez, qui a pris un carton jaune sur le coup.

Pau Lopez relativise un peu

"C'est difficile pour l'arbitre aussi et quand tu perds 3-0, tu ne peux rien dire sur l'arbitrage. On a mal joué aujourd'hui. Tout a changé après le premier but, après c'était trop difficile", a ensuite relativisé le gardien espagnol. L'attaquant Moussa Dembélé a lui aussi commenté ces deux faits de jeu. "Sur le premier but, je touche la balle, l'arbitre ne siffle pas. Donc pour moi il n'y a pas faute", a-t-il dit. "Et sur le pénalty, les nouvelles règles sont claires", a-t-il ajouté.