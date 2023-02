Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 sur la pelouse de la Mosson face au Montpellier Hérault. Une belle victoire obtenue en deuxième période grâce à des buts de Fabian Ruiz, Lionel Messi et Warren Zaïre-Emery. Les Parisiens ont réussi une belle performance qui avait pourtant mal débuté. En effet, en tout début de match, Kylian Mbappé a raté deux penaltys (le premier a été retiré) et est ensuite sorti pour une blessure à la cuisse. Sergio Ramos l'a d'ailleurs suivi pour un souci aux adducteurs.

Les craintes d'une blessure musculaire, qui pourrait entraîner une longue absence, se sont accrues suite aux premiers mots prononcés par Mbappé lui-même. Canal + a enregistré les premières réactions du natif de Bondy à sa sortie du terrain, et elles n'étaient pas très rassurantes : "C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal." Après le match, c'est Christophe Galtier qui a donné des nouvelles du meilleur buteur de la Coupe du Monde : "Mbappé ? Il a pris un coup au genou, derrière la cuisse. On va voir. (…) Sergio Ramos s'est fait mal à l'adducteur. Apparemment rien de grave".