Mercredi soir, le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg se sont séparés sur un match nul 2-2. Les Nordistes, deuxièmes de Ligue 1, ont donc vu le PSG prendre une avance de six points et l'OM revenir à deux unités. De leur côté, les Strasbourgeois ont glané un point important dans la quête du maintien, bien qu'ils pointent toujours à la 19ème place du championnat. Mathieu Le Scornet semble avoir trouvé la recette pour contrer les plans de Franck Haise. En revanche, l'entraîneur du club nordiste a regretté le manque de rigueur de son équipe. Il a tout de même mis en lumière la bonne performance de ses joueurs.

"Ce n'était pas facile de manœuvrer Strasbourg mais on s'est créé beaucoup d'occasions. Même si Matz Sels a fait des arrêts assez exceptionnels, surtout en seconde période, Strasbourg a aussi tout donné et eu des occasions, même si elles étaient moins nombreuses que les nôtres. Ils ont tout fait pour mériter ce match nul. On aurait quand même dû en mettre un de plus. Ce n'est pas parce qu'on a battu Paris qu'on va marcher sur tous les matches du Championnat. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Strasbourg a gardé la même ossature que l'an dernier, et ils avaient fini sixièmes, devant nous. Ils nous avaient d'ailleurs battu deux fois. C'est une très belle équipe. On a créé beaucoup d'occasions, de tirs, de centres, mais il aurait fallu être plus rigoureux sur quelques actions défensives, notamment quand ils égalisent assez vite. On a fait beaucoup de bonnes choses, mais pas tout pour gagner le match."