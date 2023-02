Premier tir, premier but. Il y a pire pour se faire accepter par les supporters, et pour s'intégrer à un nouveau groupe. C'est ainsi la performance qu'a réalisée Azzedine Ounahi, transfuge d'Angers à l'OM dans ce mercato hivernal, hier soir à Nantes, lors de la victoire de Marseille (0-2). De quelques dribbles chaloupés, le Marocain de 22 ans a inscrit son premier but et validé la victoire des Phocéens à la Beaujoire, qui leur permet de chiper la 2e place de Ligue 1 au Racing Club de Lens. De quoi également contenter Igor Tudor !

Pas une mission facile pourtant avec l'exigeant coach marseillais, apparemment conquis par les premiers pas de son nouveau joueur. Le Croate y est même allé de son accolade pour le milieu de terrain après le match. En conférence de presse, il a salué l'impact du nouveau numéro 8 de l'OM. "Évidemment qu’il aura besoin de temps pour s’adapter à notre style parce qu’il vient d’un club où il pratiquait des choses totalement différentes. Il aura besoin de temps. Il a du talent, tout le monde l’a vu. L’une des raisons pour lesquelles on l’a recruté, c'est son talent et il l’a montré ce soir avec son but."