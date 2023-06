Un petit champion. Ce samedi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a terminé sa saison par une nouvelle défaite à domicile, face à Clermont (3-2). L’épilogue d’une deuxième partie d’exercice manquée par les joueurs du club de la capitale, qui terminent avec un petit point d’avance sur l’épatant dauphin lensois. Alors forcément, la question de l’avenir de Christophe Galtier est au centre de l’actualité, lui dont le bilan est aussi plombé par une élimination précoce en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour autant, l’entraîneur français espère encore être là la saison prochaine, comme il l’a confié au micro de Canal Plus : « ce matin, j'ai allumé mon portable, j'ai vu qu'il vibrait beaucoup. J'ai lu cette information. J'ai échangé avec Luis Campos dans la journée. Je crois qu'il est convenu qu'on se voit en début de semaine pour faire le bilan de cette saison. Après, on verra quelles seront les décisions de la direction. Motivé pour continuer ? Il n'y a aucune raison que je ne le sois pas. »

« Après cette saison, je serai un autre homme »

Dans la foulée, Christophe Galtier s’est présenté devant les médias pour sa conférence de presse. Le natif de Marseille a répondu aux critiques entourant la saison du club, les trouvant trop sévères : « je peux comprendre. J'accepte. Je n'ai rien d'autre à faire que d'accepter. Il y a eu un gros décalage entre la première et la deuxième partie de saison. On fait une deuxième partie de saison très, très, très moyenne avec sept défaites en championnat, mais aussi des défaites à domicile donc je comprends qu’il y ait de la déception et ce décalage avec ce que nous vivons à l’intérieur avec la joie de ce 11ème titre. Parce que pour être champion, il faut s’accrocher et on s’est accrochés jusqu’au bout. Il faut respecter aussi la déception des supporters. Quand il y a de l’amour, il peut y avoir de la colère quand on est déçu. Ça a été un peu le cas, mais c’est un 11ème titre. Après, il y a des raisons, ce n'est pas aujourd'hui que je vais en parler. Mais c'est aussi le résultat d'un tribunal médiatique très dur que j'ai pu découvrir en devenant l'entraîneur du PSG. Quand il y avait une bonne période, les louanges allaient sur autre chose. Quand il y a eu des mauvaises périodes, la foudre me tombait dessus. Mais je finis cette saison avec beaucoup de fierté avec ce titre. Je suis très heureux, avec mon staff, qu'on soit champions. Après cette saison, je serai un autre homme, un autre entraîneur. Je sais ce qu'est le tribunal médiatique, ça fait partie du métier quand vous êtes entraîneur du PSG. »