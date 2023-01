Samedi soir, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco se sont affrontés dans un duel particulièrement intense pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Après une première période à l'avantage des Monégasques, les Olympiens ont su revenir et prendre le point du match nul, grâce à la réponse d'Alexis Sanchez à Aleksandr Golovin. Les Marseillais auraient même pu s'imposer si Jérémie Pignard, arbitre de la rencontre, avait été interpellé par la VAR pour une faute de Guillermo Maripan sur Sead Kolasinac dans la surface de réparation. Une drôle de décision qui a fait jaser après la rencontre. En conférence de presse, Igor Tudor est revenu sur cet événement très important : "Pour moi, c'est penalty et rouge. Depuis l'introduction du VAR, c'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vue. C'est quelque chose d'inexplicable pour moi."

Ensuite, le coach de l'Olympique de Marseille a été interrogé sur les difficultés de l'équipe à s'imposer contre des équipes du haut de tableau ainsi que son changement tactique avec la sortie de Matteo Guendouzi : "Nous avons déjà gagné contre des adversaires directs comme Rennes (1-0, en Coupe de France), la semaine dernière. Dans une saison, il y a toujours des résultats différents. Mais quand on n'arrive pas à gagner, le plus important, c'est de ne pas perdre. (sur la sortie de Matteo Guendouzi) Mattéo est le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison avec Chancel (Mbemba). C'était simplement un choix technique pour mettre (Cengiz) Ünder à sa place."