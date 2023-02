Ce vendredi soir, l'OGC Nice s'est imposé sans difficulté contre l'AC Ajaccio grâce à une performance sereine. Les Aiglons ont disposé de leurs adversaires sur le score de 3-0 grâce à un but de Dante et un doublé de l'Algérien Bilal Brahimi. Ce dernier, qui avait déjà été buteur à l'Orange Vélodrome la semaine dernière, poursuit sa belle série de magnifiques buts. En effet, ces deux buts du soir sont sublimes et ont d'ailleurs validé la victoire de leur équipe sur leur pelouse. Après la rencontre, l'attaquant des Fennecs a donné son ressenti au micro d'Amazon Prime.

"Je suis content, j’espère que ça va continuer comme ça. Je pense que le deuxième but est plus dur, j’ai entendu dire le coach « tire », j’ai fait en sorte de tirer et c’est rentré, je suis content. C’était compliqué, mais à la fin, ça s’est ouvert et on a fait en sorte de marquer. Finalement, je peux dire merci à Nicolas Pépé de ne pas être parti !"