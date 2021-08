La rencontre entre le PSG et le LOSC, qui s’est disputée dimanche à Tel-Aviv pour le compte du Trophée des Champions, ne s’est pas déroulée dans les meilleures conditions. Le public israélien a réservé un traitement déplorable au défenseur parisien Achraf Hakimi. Se rappelant que l'ancien intériste avait soutenu la cause palestinienne il y a de cela quelques mois, il l’a conspué et hué à chaque prise de balle.

Pochettino salue son sang-froid

L’arrière marocain ne s’est cependant pas laissé déstabiliser par ses sifflets. Il est même resté imperturbable et focalisé pleinement sur sa prestation. Une prestation qui fut d’ailleurs très convaincante et cela a suscité l’admiration de son coach, Mauricio Pochettino. « Oui on a parlé de ça (les sifflets), du fait qu'il devait rester concentré sur le match et c'est ce qu'il a fait. Il est resté concentré, sa performance a été bonne », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le technicien argentin attend désormais de l’ancien intériste qu’il monte encore plus en puissance. Et il le sait capable. « C'était son premier match officiel, il a encore beaucoup à montrer. Lui et l'équipe doivent encore s'améliorer. Mais je pense qu'il a été très bon, que ce soit dans le comportement ou dans sa performance », a ajouté Pochettino. Hakimi fera ses débuts en Ligue 1 le week-end prochain lors du match de la 1e journée face à Troyes.