Cinq jours avant son premier match officiel de la saison, à savoir la rencontre contre le LOSC pour le compte du Trophée des Champions, le PSG a fait match nul contre le FC Séville (2-2). A Faro, au Portugal, les Franciliens ont été menés à deux reprises mais ils ont su à chaque fois recoller à la marque.

Contre une formation nettement mieux armée que ses précédents adversaires en cette période estivale, les hommes de Pochettino ont eu donc du fil à retordre. Toujours privés de leurs principales stars, ils n’ont pas pu imposer leur loi. Mais, à défaut de prendre le jeu à leur compte, ils ont su bien réagir face aux vents contraires.

Les Parisiens seront parvenus à recoller au score à deux reprises !#PSGSFC pic.twitter.com/P6uy8jnPMs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 27, 2021

Le PSG a bien fini le match

Après avoir encaissé un pénalty d’Ivan Rakitic juste avant la pause, les Parisiens se sont rebiffés. Une réaction concrétisée par Mauro Icardi dès la 48e minute. L’Argentin pouvait surtout remercier Arnaud Kalimuendo, auteur de la passe décisive. L’ex-Lensois, qui avait été incorporé à la pause, a aussi été impliqué dans le second but à la 88e. C’est sur l’un de ses tirs, mal repoussé par la défense andalouse, que le jeune Kenny Nagera a réussi à marquer le but égalisateur. L’attaquant de 19 ans répondait ainsi à Oscar Rodriguez, buteur à la 62e d’une frappe enveloppée à l’entrée de la surface.

Paris arrachait donc le nul-extremis, et il aurait même pu l’emporter sur le fil. Xavi Simons a raté son face à face avec le gardien adverse juste avant le coup de sifflet final.

Les vice-champions de France sont donc restés invaincus tout au long de cette pré-saison. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Dès dimanche, ils auront un trophée à aller chercher à Tel-Aviv. Quant au premier match du championnat, il est programmé le 7 aout face à Troyes.