Youssouf Fofana évoque une potentielle arrivée au PSG

Reçu dans l'émission de France 2 "Quelle Epoque", le milieu de terrain de l'AS Monaco, Youssouf Fofana, a parlé de ses racines et de son parcours. Né à Paris, le joueur de 24 ans est notamment repassé par la case amateure avant de percer en pro, tout en travaillant comme livreur de pizza à côté du football ! S'il a fini par éclore à Strasbourg, son ascension est totale depuis son arrivée dans le club de la Principauté. Interrogé, il a ainsi évoqué le PSG, équipe de sa ville natale, et une possible arrivée et retour aux sources un jour.

Fofana, made in Paris

S'il n'a jamais évolué au Paris Saint-Germain, même en jeunes, il a grandi au Red Star ou à Drancy. Fofana a donc répondu à une question pleine d'humour sur le PSG. "Je viens d’ici, donc ce serait normal de retourner chez moi. Ce n'est pas du tout un appel. J’ai dit que ça me ferait rêver parce que c’est chez moi mais on est dans le monde du foot. Je prends la meilleure proposition. Le PSG, ce ne serait pas forcément le Graal. Pour moi, le Graal ce sont les compétitions. Que je sois en France, en Allemagne, en Italie… tant que je gagne la compétition".