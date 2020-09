Villas-Boas voit « un problème mental » à l'OM

L'euphorie après le succès obtenu face au PSG, le 13 septembre dernier au Parc des Princes (1-0) semble être un lointain souvenir pour l'OM. Après le nul obtenu à l'arrache face à Metz, samedi soir grâce à un but de Morgan Sanson (1-1), André Villas-Boas est revenu sur la prestation de son équipe.

⏱ 90+4 | #OMFCM 1️⃣-1️⃣

Nos Olympiens concèdent le nul après une égalisation en toute fin de match signée Morgan Sanson. Rendez-vous dimanche 4 octobre pour le déplacement à Lyon. #commeunseulOM pic.twitter.com/4eLAWXKkZC



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 26, 2020

Villas-Boas attend autre chose contre Lyon



En conférence de presse, le technicien portugais n'a pas mâché ses mots. "On a gagné contre Paris, mais ça semble déjà loin. C’est un problème mental. On doit être plus costaud. Le bilan n’est pas positif. On doit mettre plus d’intensité dans notre jeu. On doit améliorer beaucoup de choses", a-t-il affirmé.



Marseille n'a glané que deux points lors de ses trois matchs au Vélodrome depuis l'entame de la saison. Le 4 octobre prochain, un déplacement à Lyon attend le club phocéen. "On a un gros match contre Lyon, je pense qu’on peut montrer un autre visage", a jugé le coach de l'OM.