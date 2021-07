Victoire de l'OM face à Saint-Etienne

De La Fuente débloque son compteur avec l’OM

⏹ 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 olympienne dans ce match de préparation face à Saint-Etienne.

📅 Rendez-vous samedi pour le dernier match amical face à @VillarrealCF à l’@OrangeVelodrome pic.twitter.com/rdO4q9Fq8f



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

La belle entrée de Cengiz Under

Après deux nuls consécutifs, concédés contre les Portugais de Braga et le Benfica Lisbonne,. A Gueugnon, elle a pris la mesure de l’ASSE. Le succès a été acquis vers la fin à la faveur d’une belle tête décroisée d’Alvaro Gonzalez (87e) à la suite d’un corner tiré par Cengiz Under.La victoire des Olympiens est méritée car ils ont dominé la majeure partie de cette confrontation. Cela dit, ils ont longtemps manqué de mordant aux avant-postes.Le transfuge américain, arrivé de Barcelone cet été, a inscrit le but des siens dès la 2e minute de la partie. Une réalisation consécutive à un contrôle en pleine course sur une passe de Dario Benedetto, suivi d’un tir croisé imparable.. Une perte de ballon de Valentin Rongier près de la surface a été profitable à Wahbi Khazri. Le Tunisien ne s’est pas posé de question et a décoché un tir rasant qui n’a laissé aucune chance à Mandanda.Le score n’a ensuite plus évolué jusqu’à ce coup de casque de Gonzalez. Le rythme a un peu baissé au retour des vestiaires avec les nombreux changements effectués de part et d’autre.. A la 65e, Cheikh Bamba a vu sa tentative neutralisée in-extremis par Timothée Kolodzieczjak. Et à la 82e, Cengiz Under a trouvé l’excellent Etienne Green sur sa trajectoire après une frappe enroulée du gauche.avec ce geste sur le but de la victoire.L’OM aura encore un ultime match préparatoire à disputer prochain. Ça sera samedi prochain au Vélodrome contre les Espagnols de Villarreal.