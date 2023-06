Vers un retour en Roumanie pour Rares Ilie (Nice)

C’est l’une des déceptions du dernier mercato estival azuréen. Arrivé à l’OGC Nice pour la somme de 5 millions d’euros l’été dernier, Rares Ilie n’a pas su s’imposer dans le onze des Aiglons. Prêté cet hiver au Maccabi Tel-Aviv, le jeune roumain de 20 ans n'a joué que 9 rencontres et délivré une seule passe décisive. Des stats maigres qui ne devraient pas bouleverser son statut à Nice. Ce dernier devrait même rentrer en Roumanie où le Rapid Bucarest lui fait les yeux doux.

"Je suis sûr que Rares veut jouer pour revenir sur les radars, et on cherche aussi à se renforcer", a indiqué le président du Rapid Bucarest, Daniel Niculae, pour Digisport. "On aime Rares Ilie. (...) Il faut se renforcer qualitativement, il faut des joueurs basés sur le physique, car le football est différent de celui que j'avais l'habitude de jouer" a également affirmé l’entraîneur du club Adrian Mutu.