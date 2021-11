Verratti, définitivement intermittent

[📺LIVE] 🏆 #ChampionsShow

La fatalité est désormais admise par la quasi-totalité des supporters du Paris Saint-Germain : Marco Verratti restera malheureusement un joueur à mi-temps, sans doute pour le restant de sa carrière. Ce qui n'empêche pas que le petit milieu de terrain italien reste absolument indispensable au club de la capitale dès qu'il est disponible, puisqu'il change et éclaire le jeu de toute l'équipe.(2-0), en a été une démonstration de plus. Alors qu'il revenait à peine de blessure, Verratti a survolé son sujet, toujours dans cette incroyable conservation de balle et la justesse des transmissions sous (très) forte pression. Mais le champion d'Europe a donc rechuté, encore et encore.Touché à la hanche à Marseille (0-0), l'ancien joueur de Pescara vient de fêter vendredi ses 29 ans... et sa. La hanche n'est pas son péché le plus mignon, mais elle l'avait déjà handicapé cette année, lui faisant manquer deux rencontres au mois de février. C'était juste avant le huitième de finale aller de Ligue des champions à Barcelone, mais une fois de plus, il était revenu juste au bon moment pour éclabousser à nouveau l'Europe de son talent. En attendant, Mauricio Pochettino doit encore s'adapter, sans pouvoir réellement imaginer de grands changements de tactique. Puisque Verratti, quoi qu'il arrive, rejouera une fois rétabli."Avoir de grands joueurs et des champions du monde, ça ne suffit pas, prévenait-il après la victoire contre Leipzig (3-2). Toutes les équipes sont fortes, mais celle qui gagnera aura le meilleur collectif. On doit être encore meilleurs." On ne doute pas que Verratti soit convaincu, surtout qu'il le prouve par l'exemple lorsqu'il est sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'il n'y est pas suffisamment pour développer l'excellence du projet. CQFD., subjugué par le talent de son coéquipier (pour Red Bull) : "Je savais qu'il était bon, mais je ne pensais pas qu'il était à ce point génial. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai côtoyés, avec Xavi ou Andrés Iniesta." Qui joue moins de la moitié des matchs depuis deux ans.