Variétés Club de France : Match au profit des pilotes de Canadair décédés en mission, le 18 avril à Aubenas, Platini en parrain

Platini, parrain du match

Wilfrid Mbappé avec le maillot de son fils, première pour "Paga"

"Un pompier de l'Ardèche m'a raconté l'histoire et je lui ai dit qu'on allait les aider". Tout est parti d'une conversation entre Jacques Vendroux et un soldat du feu de cette région si chère à la voix la plus célèbre de la radio en France. Le journaliste sportif passé de Radio France à Europe 1 l'hiver dernier s'était alors rendu compte qu'une cause, pourtant très importante à son cœur, était passée au travers des mailles du filet du Variétés Club de France."J'avais fait la connaissance d'un pompier de l'Ardèche, où je vais souvent (la compagne de Jacques Vendroux Isabelle Tochou est originaire de Laurac-en-Vivarais : "elle a été le détonateur de ce match", avoue celui qui partage sa vie), comme ça par hasard. Et il me dit : "Mais vous faites plein de matchs pour tout le monde, sauf pour des personnes qui sauvent régulièrement des vies." J'ai dit oui c'est vrai, on n'en parle jamais, on joue pour plein de choses, mais on n'a jamais joué pour ça. Vous avez raison : on va faire un match. Ca a fait tout de suite tilt dans ma tête. Car c'est vrai que c'est une cause à laquelle on n'avait jamais pensé (...) Les pilotes partent le matin, ils font cinq ou six vacations et à la dernière, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus et ils se crashent."Le 18 avril prochain, sur la pelouse du stade Georges-Marquand, où ont l'habitude d'évoluer les rugbymen du Rugby club Aubenas Vals, transformée pour l'occasion en terrain de football, les pompiers de l'Ardèche, très solidaires des pilotes de Canadair décédés en mission ces dix dernières année en éteignant les deux de forêt (en Ardèche, mais également en Provence, sur la Côte d'Azur ou au Pays basque...),Et qui dit grand rendez-vous pour le Variétés dit invités prestigieux. Ainsi, Michel Platini, membre historique du VCF, sera le parrain de ce match de gala. Wilfrid Mbappé, qui avait fait ses débuts sous les couleurs du Variétés le 23 mars dernier à Troyes lors du match mixte contre toutes les formes de violence faites aux femmes, sera de la partie lui aussi.Le père de Kylian Mbappé fera de surcroît le voyage avec dans sa valise un maillot dédicacé de son fils pour les pompiers de l'Ardèche, qu'il leur remettra en main propre. De la même manière, des maillots offerts par Lyon, Marseille, le PSG et l'équipe de France seront à gagner à la tombola organisée là aussi au profit des pilotes de Canadairs décédés en mission. Les ex-Stéphanois Hervé Révelli, Loïc Perrin et Laurent Paganelli, qui n'a encore joué de match avec le Variétés Club de France, ont également répondu favorablement à la demande de Jacques Vendroux. "J'ai voulu associer de vieilles gloires", révèle le manager général du VCF, très flatté également de la présence du maire de Poissy Karl Olive, très sensible également à la cause et qui fera spécialement le déplacement depuis les Yvelines. Quant à Monseigneur Emmanuel Gobilliard, archevêque auxiliaire du Diocèse de Lyon chargé par le pape François de s'occuper du sport et grand passionné de football, il passera la journée aux côtés de Jacques Vendroux et de son groupe.Christian KarembeuChristophe PignolLoïc PerrinLaurent BatllesWilfrid MbappéFrédéric PiquionneClaude PuelFlorent Sinama-PongolleAlain GiresseSidney GovouMathieu BodmerYohan CabayeJean-François DomergueBenoît CheyrouHervé RevelliJérémy ClémentJean-Guy Wallemme