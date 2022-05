Battu sur le score de 3 buts à 2 à Rotterdam la semaine passée, l'Olympique de Marseille va tenter de renverser la situation au Vélodrome pour composter son ticket pour la finale de la Ligue Europa Conférence. De nombreux paramètres seront à prendre en compte dans ce match important pour la saison du club. L'arbitrage aura également son rôle. Et les hommes de Jorge Sampaoli connaissent désormais l'identité de l'arbitre : il s'agira de Sandro Schärer.

L'OM espère un meilleur sort que l'OL

Cet arbitre suisse a officié lors de deux matchs impliquant des clubs français cette saison : Bruges-PSG (1-1) et Lyon-West Ham (0-3). Les Olympiens, qui n'ont jamais croisé sa route, espèrent un résultat plus heureux face au Feyenoord. Pour rappel, cette seconde manche contre le club néerlandais est programmée ce jeudi à 21 heures.