Tuchel (PSG) : « Face au LOSC, ça sera un beau défi »

Une semaine après avoir défié l’Olympique Lyonnais (0-1), le PSG affronte une autre équipe de haut de tableau en Ligue 1. A l’extérieur, les champions de France se mesurent dimanche au LOSC, l’actuel leader. La tâche ne sera pas facile contre des Dogues à qui tout réussit cette saison. Et Thomas Tuchel, l’entraineur, a tenu à mettre en garde les siens : il faudra sortir un grand match pour espérer prendre la mesure de cette séduisante formation nordiste.

« Être vigilant sur leurs contres »

« Ce sera un gros challenge demain, un beau défi. J'ai le sentiment que nous sommes prêts », a commencé par déclarer le coach allemand en conférence de presse, avant de mettre en exergue les qualités de l’adversaire : « Ils sont très très fort collectivement, ils sont bons en contre-attaques et dans la récupération du ballon. Ils jouent les contres et le font toujours à quatre. Les points clés ça sera une possession du ballon, un contre-pressing vigilant et agressif. Et il ne faut pas perdre trop de ballons quand on les gagne, parce que c’est dangereux face à eux. Si on n’anticipe pas leurs contres, alors ça sera très difficile de défendre derrière. Ils ont beaucoup de qualités devant les buts. »

« Nous devons gagner en constance »

Tuchel se méfie des Lillois, mais il redoute aussi la fatigue chez ses hommes au bout d’une longue série de matches et dans une période très rapprochée. « On a beaucoup de changements, on joue avec des joueurs fatigués, qui reviennent trop vite après une blessure. On voit bien que c'est plus serré dans les autres championnats aussi, on doit l'accepter et s'adapter, gagner en constance », a indiqué le coach parisien.

🎙Conférence de presse avant Lille OSC - Paris Saint-Germain 🔴🔵 https://t.co/i761IC8gVH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 19, 2020

« Saisir les occasions qui se présentent »

Tout en soulignant ce facteur physique, Tuchel se veut confiant, en gardant à l’esprit que la route vers le titre reste encore longue. « De grandes équipes qui ont beaucoup joué en Ligue des Champions, avec de nombreux internationaux, sont fatiguées. Leurs adversaires ont la possibilité de se rapprocher. Je m'attends à un classement plus serré que la saison dernière, mais ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Chaque point est décisif, il faut saisir les occasions qui se présentent. Le match contre le leader arrive, avec l'opportunité de prendre la place de leader ».

« On ne perd pas le championnat en décembre »

Enfin, l’entraineur parisien a tenu à tordre le cou à l’idée selon laquelle un championnat peut se perdre dès l’hiver, enlevant ainsi un peu de pression des épaules de ses hommes. « Je suis convaincu qu’on ne perd pas le championnat maintenant, a-t-il clamé. Ça sera décisif en janvier ou en février. Sans la Ligue des Champions, il est plus facile d’être concentré sur le championnat. Donc avant la reprise de l’Europe, ça sera décisif. Là, on a besoin de repos, mais j’ai le sentiment que nous sommes assez forts pour remporter le championnat ».