Tuchel fait le point sur les blessés du PSG

Une semaine après avoir remporté la Coupe de France, le PSG s’est adjugé vendredi la Coupe de la Ligue. Les Franciliens ont dominé Lyon au bout de l’épreuve des tirs au but (0-0 a.p.t.b. 6-5). Au coup de sifflet final, il y avait des choses à dire sur cet énième trophée récolté par les joueurs de la capitale. Toutefois, en conférence de presse, les discussions ont tourné essentiellement autour des nouvelles défections connues par le PSG, vu que plusieurs joueurs sont sortis avant la fin pour des bobos divers.

Thomas Tuchel a donné des nouvelles des éléments en question et elles sont plutôt rassurantes. A l’exception de celle qui concerne Layvin Kurzawa, il n’y a eu aucune perte enregistrée durant cette rencontre. « Marquinhos et Thiago (Silva), ce sont seulement des crampes. Layvin (Kurzawa) c'est peut-être une blessure. (...) Dès demain, on va préparer l'Atalanta. On a douze jours pour préparer cette rencontre », a-t-il confié. Pas de mot en revanche sur Mauro Icardi, sorti avant l’heure du jeu et qui s’est fait poser un strap sur la cuisse une fois sur le banc. L’Argentin se porterait donc bien.

Tuchel espère le retour de Bernat

Lors de cette partie face aux Gones, Tuchel a dû une nouvelle fois faire confiance au jeune Néerlandais Mitchel Bakker comme arrière gauche. Un choix dicté notamment par l’indisponibilité de Juan Bernat. L’Espagnol n’a pas encore joué de match officiel depuis la reprise du football et pour le technicien allemand, il s’agit là d’un vrai problème en vue du match contre Bergame en C1. « J'espère vraiment qu’il sera de retour contre Sochaux en amical, a-t-il confié. C'est déjà trop long, mais son retour est absolument nécessaire. Il a fait tous les matches avec nous, il a été décisif. Il a la capacité de trouver des solutions, de sortir de la pression avec le ballon. C'est un joueur extraordinaire, mais il n'est pas là et on ne peut pas prendre de risques. Il a ressenti quelque chose hier encore. On cherche... ». L’opposition amicale face aux Doubistes est programmée mercredi prochain.

A noter que Tuchel n’a pas évoqué le cas de Kylian Mbappé, qui se remet d’une entorse à la cheville. A propos de l’international tricolore, il a juste dit que son absence a pénalisé le jeu offensif des siens. « Sans lui, on manque de vitesse pour faire nos attaques rapides ».