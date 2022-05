Pochettino, le grand oublié

Cinq grands noms pour succéder à Galtier

Alors qu’il vient d’offrir au PSG son 10titre de champion de France,Une distinction inclue dans les trophées UNFP. Une surprise de taille. Ce n’est que la deuxième fois qu’un entraineur couronné champion subit une telle « humiliation ».A l’époque, Alain Perrin avait été oublié, alors qu’il avait mené l’OL à son seul doublé championnat – coupe. « Poche » connait donc la même mésaventure, et cela risque de ne pas trop lui faire plaisir. Il s’attendait à coup sûr à un peu plus de reconnaissance, surtout l’année où il est couronné champion d’un pays pour la première fois de sa carrière.A noter que ce sont les entraineurs eux-mêmes qui ont choisi cette liste et non les journalistes.On imagine toutefois qu’il brandira fièrement le trophée de l’Hexagoal en fin de saison, en guise de réponse.Cette liste comporte en revanche les noms des autres grands coaches de l’élite tricolore. Christophe Galtier, sacré l’année dernière, est toujours là. Il en est de même pour Jorge Sampaoli, l’entraineur marseillais. Julien Stéphan, qui fait des miracles à Strasbourg, est un outsider en puissance. Bruno Genésio est aussi cité, de même que le Nantais Antoine Kombouaré.