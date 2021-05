Trophées UNFP : Neymar en bonne compagnie

L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a dévoilé liste des nommés pour les titres des meilleurs joueurs, espoirs, entraîneurs et gardiens de Ligue 1 et de Ligue 2. Les Trophées UNFP sont donc de retour après leur annulation en 2020, après l’arrêt du championnat et avec un lot de candidats prestigieux. Sachant que cette année, contexte sanitaire oblige, il n'y aura pas de cérémonie.

Neymar bien présent

Actuel meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé est nommé pour le titre de meilleur joueur, et le Bondynois est en très bonne compagnie, puisqu'il défiera son collègue au PSG Neymar, nommé alors qu'il n'a disputé que 16 rencontres de Ligue 1 cette saison. Memphis Depay (OL), Burak Yilmaz (LOSC) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) seront également en course.

Du côté des autres catégories, notamment celle du meilleur entraîneur, on retrouve cinq noms : Christophe Galtier (LOSC), Rudi Garcia (OL), Franck Haise (RC Lens), Niko Kovac (AS Monaco) et Christophe Pélissier (FC Lorient). À noter que les trophées tomberont au compte-gouttes à partir du 15 mai pour la Ligue 2 BKT, et du 20 mai pour la Ligue 1.