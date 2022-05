Si les caméras du monde entier se sont braquées sur l'estrade du Pavillon Gabriel, à Paris, le suspense ne pouvait pas être ménagé : Kylian Mbappé s'est adjugé le titre de meilleur joueur de la Ligue 1 pour la troisième fois de sa jeune et immense carrière. Une évidence, tant le champion du monde français a survolé cette campagne 2021-22 en Ligue 1, dont il est le meilleur buteur (25 buts) et le meilleur passeur (17 offrandes) - une prouesse inédite dans l'histoire de la compétition.

Mbappé collectionne les distinctions individuelles en Ligue 1

Kylian Mbappé a devancé Martin Terrier (Stade Rennais), Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais), Dimitri Payet (Olympique de Marseille) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco). L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain avait déjà obtenu cette distinction lors des saisons 2018-19 et 2020-21. Habitué à être un acteur majeur de cette cérémonie traditionnelle devant la grande famille du foot français, le prodige de Bondy s'était également distingué en début de carrière en remportant deux titres consécutifs de meilleur espoir (2017, 2018).



Dans un contexte très singulier, la prise de parole de l'attaquant français était également scrutée, en France comme en Espagne. Mbappé a fait dans la sobriété, cette fois-ci : "C'est quasiment terminé. Est-ce que mon choix est fait ? Quasiment...", a-t-il lâché, sous l'instance des interrogations à ce sujet.



"C'est vrai que j'ai complètement changé ma manière de voir le jeu. J'étais parfois entêté dans cette idée de marquer des buts, a-t-il continué. Cela tire tout le monde vers le haut. On a gagné le titre, on est très content. Etre meilleur buteur et passeur, ce sera un peu l'enjeu du dernier match. Si je peux tout rafler, je ne vais pas me priver. 20 buts et 20 passes décisives ? On essaie, on essaie. Il faut que je continue à travailler pour essayer de pousser le plafond à chaque fois."



"Le classement des buteurs du Paris Saint-Germain ? Cavani, il faut respecter ce qu'il a fait. 200 buts au PSG, c'est incroyable. Faire partie de ce cercle-là, c'est déjà un honneur. Je suis déjà très content d'être dans ce top 3, déjà." Loin de ses revendications fracassantes du cru 2019, qui sont restées dans toutes les mémoires - le fameux appel aux "responsabilités" -, le numéro 7 du Paris Saint-Germain s'est contenté d'exprimer sa fierté et sa reconnaissance à l'égard de son club, tout en distillant un petit indice qui en dit peut-être long sur la suite. Malgré cela, il faudra attendre encore un peu pour la fin du feuilleton le plus palpitant de l'année...