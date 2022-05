Trophées UNFP : Les nommés sont connus

D'ici au dimanche 15 mai prochain, le suspense pourrait battre son plein. Dans l'attente de la cérémonie des trophées UNFP, les différents nommés ont été dévoilés, ce mardi sur la Chaîne L'Equipe. Concernant la la catégorie du "Meilleur Espoir de Ligue 1", les finalistes sont Arnaud Kalimuendo (Lens), Castello Lukeba (Lyon), Nuno Mendes (PSG), William Saliba (OM), ainsi que Khephren Thuram (Nice). Toujours sur le plan du Championnat de France, les différents nommés dans la catégorie "Meilleur gardien de Ligue 1", ont également été mis en avant. Anthony Lopes, le portier de l'OL, est absent. A l'inverse, Walter Benitez (Nice), Gianluigi Donnarumma (PSG), Alban Lafont (Nantes), Pau Lopez (OM) et Matz Sels (Strasbourg) seront en course afin de succéder à Keylor Navas, sacré la saison passée.

Mbappé candidat à sa propre succession, Benzema favori à l'étranger



Si ce n'est pas de la Ligue 1, le trophée UNFP du meilleur joueur français de l'étranger concerne le football français. Sans grande surprise, on retrouve notamment Karim Benzema, le capitaine du Real Madrid, dans les nommés. Auteur de 42 buts et 13 passes décisives en 42 matchs disputés cette saison, l'attaquant sera en "concurrence" avec Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Théo Hernandez (AC Milan), N'Golo Kanté (Chelsea) et Mike Maignan (AC Milan). Pourtant auteur d'une belle saison sous le maillot du RB Leipzig, Christopher Nkunku est le grand absent, malgré ses 31 buts et 20 passes décisives en 48 matchs.

Popular Opinion :

Ils ont été au-dessus du lot toute la saison en @Ligue1UberEats et ils méritent leur nomination pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2021/2022 :



🔴⚪ W.Ben Yedder

🔵🔴 K.Mbappé

🔴🔵 L.Paqueta

🔵⚪ D.Payet

🔴⚫ M.Terrier#TropheesUNFP pic.twitter.com/pI8EJ7Bjdn



— UNFP (@UNFP) May 3, 2022





Kylian Mbappé, lui, a su porter le club de la capitale cette saison. Avec un bilan de 24 buts et 15 passes décisives en Ligue 1, il pourrait être son propre successeur pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 et le remporter pour la troisième fois de suite, ce qui serait une première. Le natif de Bondy sera en concurrence avec Wissam Ben Yedder (Monaco) Lucas Paqueta (OL), Dimitri Payet (OM) et Martin Terrier (Rennes). De façon assez logique, ni Neymar, ni Lionel Messi, arrivé en grande pompe l'été dernier, n'ont été retenus par leurs pairs.



Les nommés pour le titre du meilleur joueur de Ligue 2 sont Youssouf M'Changama (EA Guingamp), Gauthier Hein (AJ Auxerre), Rhys Healey (Toulouse FC), Branco Van den Boomen (Toulouse FC) et Gaëtan Charbonnier (AJ Auxerre). Concernant le trophée UNFP du meilleur entraîneur, Omar Daf (FC Sochaux-Montbéliard), Thierry Laurey (Paris FC), Philippe Montanier (Toulouse FC), Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) et Didier Tholot (Pau FC) seront à la lutte.



Enfin, trois joueuses du PSG figurent parmi les cinq finalistes au titre de meilleure joueuse de D1 féminine. Kadidiatou Diani (PSG) est ainsi présente avec ses coéquipières Marie-Antoinette Katoto et Onema Grace Geyoro. Elles sont accompagnées par Clara Matéo (Paris FC) et Catarina Macario (OL).