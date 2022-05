Si souvent montré du doigt durant sa période lyonnaise, Bruno Génésio tient sa revanche. Le technicien français a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 par ses pairs, ce dimanche, à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP organisée à Paris pour cette campagne 2021-22.

Génésio récompensé pour l'excellente saison du Stade Rennais

Bruno Génésio a devancé Christophe Galtier (OGC Nice) , Antoine Kombouaré (FC Nantes) , Jorge Sampaoli (Olympique de Marseille) et Julien Stéphan (RC Strasbourg). Il n'a pas manqué, non plus, de saluer Mauricio Pochettino, soulignant à quel point il est difficile de décrocher un titre en manageant un groupe de stars.



Arrivé à Rennes il y a un an, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais a permis au club breton de jouer les premiers rôles dans le championnat de France grâce à un style de jeu léché. Son équipe pointe à la quatrième place de Ligue 1, au pied du podium, à une journée de la fin.