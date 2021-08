Trophée des Champions : Paris avec Danilo, du classique à Lille

Le défenseur central Presnel Kimpembe a été titularisé avec le Paris SG, tandis que Lille présente un onze de départ sans surprise selon la feuille de match du Trophée des champions, qui se déroule ce dimanche à Tel-Aviv (20h00). "Presko", qui a repris l'entraînement le 22 juillet, n'a plus rejoué depuis le 28 juin et le 8e de finale de l'Euro-2020 perdu aux tirs au but par les Bleus contre la Suisse (3-3 a.p., 5-4 aux t.a.b.)

Il forme la charnière centrale avec Thilo Kehrer, tandis que les deux latéraux seront la recrue Achraf Hakimi à droite et Abdou Diallo à gauche. Le milieu Idrissa Gueye testé positif au Covid-19 à la veille du match, c'est Danilo qui le remplace. Comme Kimpembe, le Portugais a repris sur le tard l'entraînement, et n'a disputé aucune minute de la préparation parisienne. En l'absence de Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a aligné en attaque Julian Draxler, Mauro Icardi et le "Titi" Arnaud Kalimuendo.

Le PSG cherche à remporter un 9e Trophée des champions de suite. Le champion de France lillois aligne un onze de départ qui n'est pas très éloigné de celui de la saison dernière en prenant en compte les départs du gardien Mike Maignan et du milieu défensif Boubakary Soumaré. En l'absence du Portugais Renato Sanches, blessé, le nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec a aligné l'inamovible Benjamin André et Xeka devant la défense centrale composée de Sven Botman et du capitaine José Fonte. En pointe, le duo Burak Yilmaz-Jonathan David, si prolifique en fin de saison dernière, tentera de faire parler la poudre pour offrir un nouveau trophée au Losc.

Compo du PSG

Navas - Diallo, Kimpembe, Kehrer, Hakimi - Herrera, Danilo, Dina-Ebimbe - Kalimuendo, Draxler, Icardi.

Compo de Lille

Jardim - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - André, Xeka, Araujo - Bamba, David, Burak