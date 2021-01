Tout savoir sur Strasbourg - Saint-Etienne

Strasbourg et Saint-Etienne se suivent de très près en bas de tableau. Les Alsaciens sont 15es avec 20 points, alors que les Verts sont juste derrière avec une longueur de retard. Le matelas par rapport à la zone de relégation est encore confortable, mais les deux formations seraient bien inspirées de s'en éloigner un peu plus. La formation de Thierry Laurey reste sur deux victoires de suite alors que l'ASSE s'est inclinée lors de sa dernière sortie.





Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 face à St Etienne (2 nuls, 3 défaites) et pourrait enchaîner un deuxième revers consécutif face à cet adversaire dans l’élite pour la première fois depuis avril-décembre 1980 (3).



Strasbourg a gagné sa dernière réception de St Etienne en Ligue 1 (2-1 le 21 décembre 2019) et pourrait enchaîner un deuxième succès à domicile face à cet adversaire pour la première fois dans l’élite depuis août 1981-novembre 1983 (3).



Strasbourg a gagné 4 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), autant que lors de ses 18 précédents (3 nuls, 11 défaites). Les Strasbourgeois ont remporté 2 victoires consécutives en Ligue 1 (5-0 v Nîmes, 1-0 v Lens), une 1ère dans l’élite depuis février dernier (2 également).



St Etienne n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 8 défaites) : 2-1 à Bordeaux le 16 décembre dernier.



Strasbourg n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), mais c’était le dernier en date contre Nîmes le 6 janvier dernier (5-0).



St Etienne n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches à l’extérieur (3 nuls, 5 défaites), c’était à Bordeaux le 16 décembre dernier (2-1).



Strasbourg est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir inscrit le moindre but dans le 1er quart d’heure, son but le plus tôt étant intervenu à la 16e minute, par Dimitri Liénard contre Nantes le 6 décembre.



2 des 4 coup-francs directs marqués en Ligue 1 cette saison l’ont été contre St Etienne, par Farid Boulaya pour Metz et Mathieu Cafaro pour Reims.



Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg) a provoqué 3 penalties en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en Ligue 1 avec Kylian Mbappé. Aucun joueur n’en a provoqué plus dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Les 12 derniers buts inscrits par des joueurs de St Etienne en Ligue 1 ont été marqués par 11 joueurs différents : Nordin x2, Abi, Aouchiche, Bouanga, Camara, Debuchy, Hamouma, Khazri, Maçon, Moukoudi, Neyou.